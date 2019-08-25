В Кремле надеются на здравый смысл в G7 для выстраивания отношений с Россией

Ранее лидеры стран "Большой семёрки" договорились не возвращать Россию в G8, ограничившись лишь более тесной координацией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве надеются на здравый смысл стран — участниц "Большой семёрки" в вопросе взаимоотношений с Россией для возможного восстановления партнёрства.

— Если мы возьмём "семёрку", то с подавляющим большинством участников этой группы у России отношения восстанавливаются и сейчас находятся на достаточно позитивном треке, будь то Франция, будь то Италия... С некоторыми странами пока восстанавливать не удаётся, но мы надеемся, что здравый смысл рано или поздно возобладает, — заявил Песков ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства также добавил, что у России традиционно тесные отношения с Германией и Японией и что президент РФ — сторонник возобновления отношений со всеми странами, с которыми они были испорчены.

В то же время, по мнению Пескова, странам G7 будет нелогично координироваться только с Россией без приглашения Китая и Индии. Потому что они в политике, геополитике и экономике играют значительную роль.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер Великобритании Борис Джонсон не поддержали идею скорого возвращения России в G7. А вот французский президент Эмманюэль Макрон и его американский коллега Дональд Трамп с ними не согласились.

В Кремле же заявили, что возвращение в G7 не является самоцелью России.