Нетаньяху пригрозил странам, предоставляющим территорию для атак на Израиль

По словам премьер-министра еврейского государства, удар дронами был инициативой Ирана.

Любая страна, предоставившая свою территорию для атак на Израиль, столкнётся с последствиями, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

— Каждое государство, которое позволит использовать свою территорию для нападения на Израиль, столкнётся с последствиями, — заявил премьер-министр в ходе посещения северных районов страны после удара израильских истребителей по нескольким объектам в Сирии.

По словам Нетаньяху, благодаря оперативным действиям армии Израиля удалось предотвратить удар по территории его страны.

Напомним, в ночь на воскресенье над Дамаском прогремела серия взрывов. Позже Израиль подтвердил нанесение ракетных ударов по Сирии.