Нетаньяху пригрозил странам, предоставляющим территорию для атак на Израиль

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Биньямин Нетаньяху. Фото © Twitter / PM of Israel

По словам премьер-министра еврейского государства, удар дронами был инициативой Ирана.

Любая страна, предоставившая свою территорию для атак на Израиль, столкнётся с последствиями, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Каждое государство, которое позволит использовать свою территорию для нападения на Израиль, столкнётся с последствиями, — заявил премьер-министр в ходе посещения северных районов страны после удара израильских истребителей по нескольким объектам в Сирии.

По словам Нетаньяху, благодаря оперативным действиям армии Израиля удалось предотвратить удар по территории его страны.

Напомним, в ночь на воскресенье над Дамаском прогремела серия взрывов. Позже Израиль подтвердил нанесение ракетных ударов по Сирии.

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