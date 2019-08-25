В Уфе трёхлетнего мальчика ударило током в парке

К счастью, всё обошлось лёгким ожогом. После оказания первой помощи ребёнка отпустили домой.

В Уфе в Центральном парке культуры и отдыха имени Мажита Гафури во время прогулки трёхлетнего мальчика ударило током. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты города.

Мальчик гулял с мамой по аллее, когда увидел лежащий на газоне электрический кабель. Он подбежал к электропроводу и взял его в руки. Кабель находился под напряжением.

Ребёнок получил ожог руки. Его госпитализировали. Сейчас его жизни ничто не угрожает. После того как ему оказали первую помощь, малыша отпустили домой. Опасный провод убрали. Место огородили предупреждающей лентой.

Ранее Лайф сообщал, что на Урале девочка погибла от удара током, пытаясь спасти брата.