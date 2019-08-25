Лидеры "Большой семёрки" не достигли соглашения о возврате к "Большой восьмёрке"

Вместе с этим в объединении обеспокоены продолжающимся усилением "Большой двадцатки".

Лидеры стран — членов "Большой семёрки" обсуждали на саммите во французском городе Биаррице возможность восстановления "Большой восьмёрки" за счёт возвращения к переговорам с Россией, однако единого мнения не достигли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Евросоюзе.

— Пока нет согласия по возможному возвращению России в состав организации, — сказал собеседник агентства.

По его словам, "Большую семёрку" беспокоит то, что обостряется конкуренция с G20, где Россия играет заметную роль. Есть и другие обстоятельства. Так, за последние десятки лет доля G7 в мировом ВВП сократилась, как и доля её населения.

В Кремле же заявили, что в Москве надеются на здравый смысл стран — участниц "Большой семёрки" в вопросе взаимоотношений с Россией для возможного восстановления партнёрства.