Пётр Мамонов рассказал, как чувствует себя после инфаркта

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Пётр Мамонов. Фото © ИТАР-ТАСС / Марина Лысцева

Время в больнице актёр проводит за чтением Евангелия и других религиозных текстов.

Известный актёр, поэт, музыкант, лидер группы "Звуки Му" Пётр Мамонов уже чувствует себя лучше после инфаркта. Об этом он рассказал телеканалу "360".

Будем лечиться. Ничего очень страшного нет. Инфаркт миокарда не очень обширный, — сказал Мамонов.

Музыкант также рассказал о своём досуге в больнице. По его словам, он слушает священника Дмитрия Смирного, читает Евангелие и Исаака Сирина.

И иногда валаамского старца Иоанна и игумена Никона Воробьёва. Такое у меня тут чтение, — добавил Мамонов.

Петра Мамонова госпитализировали с инфарктом в ночь на субботу, 24 августа. По словам супруги музыканта Ольги, его состояние стабильное.

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