Пётр Мамонов рассказал, как чувствует себя после инфаркта

Время в больнице актёр проводит за чтением Евангелия и других религиозных текстов.

Известный актёр, поэт, музыкант, лидер группы "Звуки Му" Пётр Мамонов уже чувствует себя лучше после инфаркта. Об этом он рассказал телеканалу "360".

— Будем лечиться. Ничего очень страшного нет. Инфаркт миокарда не очень обширный, — сказал Мамонов.

Музыкант также рассказал о своём досуге в больнице. По его словам, он слушает священника Дмитрия Смирного, читает Евангелие и Исаака Сирина.

— И иногда валаамского старца Иоанна и игумена Никона Воробьёва. Такое у меня тут чтение, — добавил Мамонов.

Петра Мамонова госпитализировали с инфарктом в ночь на субботу, 24 августа. По словам супруги музыканта Ольги, его состояние стабильное.