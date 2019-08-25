В Сети посмеялись над словами Зеленского об участии украинцев в битве за Дюнкерк

Один из пользователей заметил, что плохо, когда глава государства путает тексты выступлений "95 квартала" и президента.

В Сети удивились словам президента Украины Владимира Зеленского о "покорении Дюнкерка" украинскими казаками.

Ранее украинский лидер заявил, что в XVII веке казаки взяли французскую крепость Дюнкерк, что на берегу Ла-Манша.

— А ещё Зеленский сам лично помогал копать казакам Чёрное море и вырабатывает электромагнитное поле Земли. Многие украинцы ему верят, — заявил @elkis_07.

— Пётр Алексеевич, а я вас и не узнал в гриме, — пошутил @travila81.

— Плохо, когда руководитель государства постоянно путает тексты выступлений из "95 квартала" и президента, — отметил sizif8.

Пользователь Андрей Smiley выразил мнение, что Россию основали украинцы. Однако, по его словам, "тогда они не знали, что они — украинцы".

Нужно отметить, что официального подтверждения информации об участии украинцев в битве за крепость Дюнкерк нет.