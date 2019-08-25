Трамп поздравил трёх человек с днём рождения во время саммита G7

Не забыл он и о помолвке ведущего своего любимого телеканала Fox News Джесса Уотерса.

Находясь на саммите G7 во Франции, президент США Дональд Трамп активно поздравлял разных людей с днём рождения на своей странице в сети Twitter.

Первым президент поздравил актёра Шона Коннери, которому исполнилось 89 лет.

— С днём рождения, Шон! — написал Трамп, ретвитнув сообщение из аккаунта Classic Hollywood.

Сразу после этого он поздравил с днём рождения некоего Реджиса, не упомянув ни фамилии, ни каких-либо сведений о нём, которые могли бы пояснить, о ком идёт речь. Однако Трамп назвал его "действительно особенным человеком".

— Какой Реджис? — гласит первый же комментарий.

— Это продукт для волос или парень с телевидения? — поинтересовался один из пользователей.

— Господин президент сегодня много кого поздравляет с днём рождения. Подожду, когда меня поздравит, — добавил другой.

На самом деле речь идёт об актёре и телеведущем Реджисе Филбине — 25 августа ему исполнилось 88 лет.

Далее Трамп поздравил крупного предпринимателя и главу компании WWE Винсента Макмэхона.

Помимо дней рождения Трамп не забыл поздравить и ведущего любимого телеканала Fox News Джесса Уотерса с помолвкой.

Ранее Лайф рассказал, о какой стране Дональд Трамп чаще всего пишет в сети Twitter.