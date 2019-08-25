Ещё одна страна отозвала своё решение о признании независимости Косова

Глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире Pink TV заявил, что африканское государство Того отозвало своё решение о признании независимости самопровозглашённого Косова.
— Того стала 15-й страной, отозвавшей признание независимости Косова, — сказал Дачич и подчеркнул, что Сербия продолжит прилагать усилия по отзыву признания Косова.
Глава сербского МИД также отметил, что это решение было принято ещё 28 июня, в главный праздник Сербии — Видовдан. Кроме того, он добавил, что этим событием Сербия ещё больше приблизилась к своей цели — сократить количество стран в ООН, признающих Косово, до менее половины общего числа членов организации.
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