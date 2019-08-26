Двое погибли в загоревшемся после ДТП авто под Саратовом, ребёнок — в больнице

В Саратовской области два человека погибли, девятилетний ребёнок с ожогами был госпитализирован после лобового ДТП с участием легкового автомобиля и тягача, перевозившего два автомобиля "Урал". Об этом сообщает "ЧП Саратов".

Как видно на записи водеорегистратора одного из проезжавших мимо автомобилей, водитель Honda завершал обгон попутных транспортных средств в разрешённом месте, но не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся навстречу тягачом, после чего обе машины загорелись.

В результате столкновения два пассажира легкового автомобиля погибли на месте, третий находившийся в салоне, 9-летний ребёнок, был доставлен в ожоговый центр города Саратова. Первоначально сообщалось, что перевозившиеся в прицепе грузовика два "Урала" принадлежат Минобороны РФ, однако в ведомстве эту информацию опровергли.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Саратовской области, в ликвидации последствий ДТП было задействовано 26 человек и восемь единиц техники. Причины аварии выясняются.