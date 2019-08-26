Один человек погиб и семеро пострадали при столкновении легковушек в Дагестане

Авария произошла около 20:30 мск на федеральной дороге недалеко от населённого пункта Уллубийаул.

Один человек погиб, ещё семь получили травмы, в том числе двое детей, при столкновении двух легковых автомобилей в Карабудахкентском районе Дагестана, сообщил РИА "Новости" представитель МВД РФ по республике.

— В результате столкновения двух легковых автомобилей один человек погиб, ещё семеро доставлены в больницу. Среди пострадавших двое детей, — рассказал собеседник агентства.

Состояние троих пострадавших тяжёлое.

По информации ведомства, ДТП произошло около 20:30 мск на федеральной дороге рядом с населённым пунктом Уллубийаул.

На данный момент на месте происшествия ведёт работы оперативно-следственная группа, автомобильное движение не нарушено.

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