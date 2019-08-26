На Гран-при в Великобритании гонщик попал в аварию и потерял память

Во время гонки он столкнулся с другим спортсменом, затем упал с мотоцикла на асфальт, а его байк загорелся.

BIKE ON FIRE...!!!



a massive crash at the start as Andrea Dovizioso and Fabio Quartararo are involved in a HUGE moment which sees Dovi's Ducati set ablaze.



We hope the riders are okay. But this doesn't look good.."#MotoGP #BritishGP pic.twitter.com/h1EaAnxi4z — Airlangga Yudha (@Airlangga1101) August 25, 2019

Пилот команды Ducati Андреа Довициозо попал в больницу с кратковременной потерей памяти после аварии на Гран-при в Великобритании по шоссейно-кольцевым мотогонкам, сообщает Motorsport.

Во время гонки Довициозо столкнулся с пилотом Yamaha Фабио Куартараро, затем упал с мотоцикла на асфальт, а байк итальянца загорелся. После аварии он потерял сознание, однако быстро пришёл в себя и самостоятельно покинул трассу.

Из-за жалоб на боли в бедре гонщика госпитализировали. В больнице врачи диагностировали у него кратковременную потерю памяти. Сейчас жизни и здоровью спортсмена ничто не угрожает.