На Гран-при в Великобритании гонщик попал в аварию и потерял память

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Во время гонки он столкнулся с другим спортсменом, затем упал с мотоцикла на асфальт, а его байк загорелся.

Пилот команды Ducati Андреа Довициозо попал в больницу с кратковременной потерей памяти после аварии на Гран-при в Великобритании по шоссейно-кольцевым мотогонкам, сообщает Motorsport.

Во время гонки Довициозо столкнулся с пилотом Yamaha Фабио Куартараро, затем упал с мотоцикла на асфальт, а байк итальянца загорелся. После аварии он потерял сознание, однако быстро пришёл в себя и самостоятельно покинул трассу.

Из-за жалоб на боли в бедре гонщика госпитализировали. В больнице врачи диагностировали у него кратковременную потерю памяти. Сейчас жизни и здоровью спортсмена ничто не угрожает.

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