Депардье исполнит роль Брежнева в фильме о "Пражской весне"

Популярный французский актёр Жерар Депардье, не так давно получивший новосибирскую прописку сыграет роль руководителя Советского союза Леонида Брежнева в фильме, посвящённом событиям 1968 года в Чехословакии, получившим название "Пражская весна".

Как сообщил продюсер картины Андрей Антонио Лека в интервью пражскому радио Frekvencе 1, соответствующий договор с актёром уже был подписан, однако более подробные детали станут известны после встречи Депардье и авторов фильма, которая должна состояться в сентябре.

Он также отметил, что пока вакантно место исполнителя роли главного героя фильма, лидера общественно-политических реформ 1968 года в Чехословакии Александра Дубчека.

— Его должен сыграть широко известный в мире актёр, но с ним переговоры ещё продолжаются, — сказал Лека.

Автором сценария фильма является Карол Главка, известно что пока готова лишь первая часть. Вторая должна быть готова через два месяца. Режиссёром картины выступил Лордан Зафранович, который во время событий 1968 года учился в Праге и сам был свидетелем тех событий.

Съёмки картины планируют завершиться к концу 2021 года к 100-летию со дня рождения Дубчека, мировая премьера запланирована на начало 2022 года.