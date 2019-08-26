Меланья и Трюдо два раза поцеловались после поцелуя Трампа и жены Макрона

Спустя несколько секунд после этого американский президент взял супругу за руку.

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья и премьер-министр Канады Джастин Трюдо два раза поцеловались в щёку при встрече после того, как американский лидер и жена его французского коллеги Эмманюэля Макрона Бриджит обменялись поцелуями, сообщает телеканал BFMTV.

По данным телеканала, 24 лидера стран и международных организаций собрались во французском Биаррице у океана и маяка для "семейной фотографии" на полях саммита G7.

Затем к ним присоединились супруги. Макрон и Трамп предложили своим жёнам встать рядом. Брижит Макрон встала между своим мужем и лидером США, после чего она и Трамп обменялись приветственными поцелуями.

Трюдо и жена американского президента Меланья, которая встала между ним и своим супругом, также поцеловали друг друга в щёку.

Спустя несколько секунд после этого Трамп взял супругу за руку.

Ранее сообщалось о ссоре президента США Дональда Трампа с участниками саммита G7 из-за России.