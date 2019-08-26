Мультфильм "Angry birds в кино — 2" продолжил доминировать в российском прокате

Анимационный фильм "Angry Birds в кино — 2" вновь возглавил российский прокат, собрав за минувшие выходные 97,8 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 22 по 25 августа.

На втором месте расположился фильм Квентина Тарантино, собравший 28,4 миллиона и тем самым преодолевший рубеж в миллиард рублей. Это десятый миллиардер среди вышедших в 2019 году картин и 92-й за всю историю российского кинопроката.

Третьим по итогам недели стал хоррор "Капкан" Александра Ажа, вышедший на российские экраны 22 августа и собравший 78,2 миллиона рублей. Примечательно, что это единственная картина в тройке лидеров, выпущенная не студией Sony Pictures.