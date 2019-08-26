В Сибири площадь лесных пожаров увеличилась за прошедшие сутки

В России за прошедшие сутки площадь лесных пожаров увеличилась на 5,9 тысячи гектаров, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Авиалесоохрану.
Днём ранее в России было зафиксировано 109 лесных пожаров общей площадью в 50,1 тысячи гектаров.
— На 00:00 мск 26.08.2019 на территории Российской Федерации действовало 70 лесных пожаров на площади 56 082 гектара, — сказано в сообщении.
По данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России удалось ликвидировать 55 лесных пожаров площадью 2,9 тысячи гектаров.
Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Красноярском крае — 47 пожаров на площади 25,6 тысячи гектаров.
Режим ЧС по-прежнему действует в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
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