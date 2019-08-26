В районе вулкана Горелый на Камчатке ищут пропавшую туристку

На Камчатке в районе вулкана Горелый проходит спасательная операция по поиску туристки, которая пропала накануне. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

По информации спасателей, группа из 29 человек совершила восхождение на вершину вулкана, однако во время спуска погодные условия ухудшились, видимость сократилась до 10 метров — и уже у подножия горы выяснилось, что отсутствует один из туристов.

На поиски 35-летней женщины были направлены 17 человек и три единицы техники. Отмечается, что, несмотря на вступившее в этом году в силу требование об обязательном информировании регионального ГУ МЧС РФ, группа не сообщила ведомству о своём походе.