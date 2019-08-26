США, Канада и Норвегия выполнят наблюдательный полёт над РФ

Российские военные проконтролируют соблюдение параметров миссии и применение разрешённой аппаратуры наблюдения.

Военные США, Канады и Норвегии совершат наблюдательный полёт над территорией России с 26 по 30 августа, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков газете "Красная звезда".

— С 26 по 30 августа в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Норвегии, Канады и США выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации, — рассказал Рыжков.

По его словам, миссия пройдёт на шведском воздушном судне наблюдения СААБ-340. Самолёт стартует с аэродрома Кубинка.

Военные России на борту будут контролировать соблюдение параметров полёта и применение разрешённой аппаратуры наблюдения.

По информации газеты, в тот же день Россия планирует совершить наблюдательный полёт с аэродрома открытого неба Орлеан-Бриси на самолёте Ан-30Б над Францией. Максимальная дальность полёта составит 2078 километров.

Ранее Россия совершила наблюдательный полёт над Великобританией.