Парень убил 49 экзотических рыб ополаскивателем из мести бросившей его подружке

Бенджамин Авилл из Борнмута, Великобритания, одним движением убил сразу 49 экзотических рыб в аквариуме своей девушки Дженни Дэниелс, которая сообщила ему о расставании спустя 12 лет совместной жизни.

Как передаёт Daily Mail, что стало причиной ссоры, точно неизвестно, возможно, кто-то устал ждать предложения, но в какой-то момент конфликта 36-летний Бенджамин, работающий столяром, схватил стоявшую неподалёку от него трёхлитровую бутылку кондиционера для белья и вылил в аквариум, в котором на тот момент жили 50 рыб.

Единственным выжившим оказался сомик-анцистр по имени Боб, которого девушке удалось вытащить из аквариума и быстро поместить в другую ёмкость под аккомпанемент смеха её уже бывшего парня.

Девушка подала на мужчину в суд, и сразу несколько защитных организаций предложили ей свою помощь, чтобы добиться наказания для Авилла, который "не испытывает раскаяния" в содеянном. Ожидается, что приговор будет оглашён в следующем месяце.