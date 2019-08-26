В Новочеркасске умерла годовалая девочка, которую подкинули до потолка

По случаю первого дня рождения малышки её родители устроили праздник в ресторане, где и произошёл инцидент.

В Новочеркасске Ростовской области скончалась годовалая девочка, получившая серьёзные травмы в результате удара о лопасть потолочного вентилятора, сообщает "Ёрш".

Инцидент произошёл в одном из ресторанов Новочеркасска 17 августа. По случаю первого дня рождения малышки её родители устроили праздник. Крёстный отец ребёнка подбросил девочку вверх, и та ударилась головой о вентилятор, висевший на потолке. Она упала, получив сильные травмы головы.

Врачи неделю пытались спасти жизнь ребёнка, из-за тяжёлого состояния малышку не смогли транспортировать в Ростов.

Ранее в Башкирии погибла пятилетняя девочка, прыгнувшая со шкафа на батут.