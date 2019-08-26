Пара из Британии нашла клад стоимостью 5 млн фунтов стерлингов в чистом поле

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Фото © Twitter / Paul Fald

2571 серебряная монета принадлежит к периоду правления короля Гарольда II Годвинсона.

Пара любителей острых металлоискательных ощущений из графства Сомерсет в Великобритании обнаружила, вероятно, один из самых больших кладов в истории страны, который более тысячи лет пролежал посреди поля на одной из местных ферм. Об этом сообщает DailуMail.

Счастливчиками оказались Адам Стейплс и Лиза Грейс, которые сразу признались, что подобные находки происходят лишь раз в жизни. Сообщается, что клад был обнаружен ещё семь месяцев назад и всё это время находился на экспертизе в одном из музеев Лондона.

После осмотра специалистами было выяснено, что 2571 серебряная монета принадлежит к периоду правления короля Гарольда II Годвинсона, занимавшего престол всего девять месяцев в 1066 году, что придаёт им особую историческую ценность.

<p>Фото © DailyMail</p>

По оценкам экспертов, стоимость каждой из найденных монет может составлять от одной до пяти тысяч фунтов стерлингов. Если найденный клад будет признан важным для музея, то именно он выплатит положенную паре, а также владельцу земельного участка сумму. Если нет — они сами смогут продать это на аукционе.

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