СМИ: Почта России хочет создать центры торговли и услуг на базе отделений

В рамках проекта предусмотрено три новых формата: пункт почтовой связи на арендованных площадях, передвижные и модульные отделения.

Почта России просит выделить около 85 миллионов рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект концепции "Центры притяжения".

По информации издания, из-за замены традиционных писем электронными к 2023 году объём корреспонденции снизится приблизительно в 1,5 раза, что в свою очередь приведёт к уменьшению загрузки почтальонов. Для того чтобы решить данную проблему, в Почте России создали проект, нацеленный на изменение функционала отделений и их сотрудников в населённых пунктах численностью до 20 тысяч человек. В документе сказано, что примерно 80% отделений могут преобразоваться в новые центры.

Помимо оказания профильных услуг Почта России намерена выдавать кредиты, принимать вклады, обменивать валюту, продавать лекарства и товары народного потребления, а также предоставлять государственные, социальные, медицинские и образовательные услуги. Для этого потребуется внести изменения в пять категорий законодательных актов, в числе которых закон о регулировании производства и оборота алкоголя.

В рамках проекта предусмотрено три новых формата: пункт почтовой связи на арендованных площадях, передвижные и модульные отделения. Первый представляет собой "отделение на колёсах", его оценочная стоимость составляет 2,2 миллиона рублей, а модульного отделения — 1,7 миллиона рублей.

По информации источника издания, могут возникнуть трудности в согласовании концепции с Минфином, поскольку речь идёт о значительных вложениях в непрофильную деятельность компании. В ведомстве вопрос не прокомментировали.