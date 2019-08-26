Хаджимба заявил о подготовке ко второму туру президентских выборов в Абхазии

Для победы в первом туре кандидату надо было набрать более половины голосов от числа пришедших на выборы.

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба сообщил о своём лидерстве на выборах главы республики после подсчёта голосов своим штабом. При этом, по его словам, нужно готовиться ко второму туру. Об этом пишет ТАСС.

— Мы лидируем, однако результаты, скажу прямо, не лучшие. Сейчас задача — готовиться ко второму туру. Сейчас непонятно, кто прошёл во второй тур, — заявил он, обращаясь к сторонникам после окончания подсчёта голосов своим штабом.

В свою очередь глава штаба другого кандидата Беслан Эшба сообщил, что председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния проходит во второй тур выборов вместе с нынешним президентом.

При этом разница между вторым и третьим местом по числу голосов оказалась минимальной, добавил он.

— Мы ничего никому уступать не намерены и доведём второй тур до конца, — заявил Квициния, обращаясь к сторонникам.

Ещё один кандидат, Олег Аршба, на данный момент не прокомментировал распределение голосов.

В выборах принимают участие девять кандидатов, лидируют трое из них. Ранее в штабе Квицинии сообщали, что нынешний президент Абхазии Хаджимба набрал 26,58% голосов избирателей после обработки данных с 97% участков , экс-замглавы МИД Олег Аршба — 24,86%, Квициния — 24,61%. ЦИК пока не обнародовала предварительные итоги.

Для победы в первом туре кандидату надо набрать более половины голосов от числа пришедших на выборы. По информации ЦИК, явка на 19:30 превысила 56%, выборы были признаны состоявшимися.