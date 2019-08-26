В США отец спас восьмилетнего сына от вцепившейся в его голову пумы

Ребёнка госпитализировали, врачи оценивают его состояние как тяжёлое, но стабильное.

В американском населённом пункте Бейли, штат Колорадо, отец спас сына от вцепившейся в его голову пумы, сообщает KTLA 5.

Нападение произошло, когда восьмилетний мальчик шёл к своему другу в соседний дом. Пума прыгнула на него, повалила на землю, а затем схватила ребёнка зубами за голову. Его брат позвал на помощь отца, который выскочил из дома и смог отогнать животное.

— Это был героический поступок. Он сделал всё, что мы рекомендуем в таких случаях. Он побежал к нему, пытался выглядеть крупнее и шумел. Его усилия почти наверняка спасли жизнь сына, — заявила представитель природоохранного агентства штата Ребекка Феррелл.

Ребёнок был госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое, но стабильное.

Вскоре после происшествия в полутора километрах от места инцидента заметили двух пум, одна из которых подходила под описание той, что напала на ребёнка. Оба животных были убиты и отправлены в Вайоминг для теста ДНК.

Ранее в американском штате Вашингтон пума растерзала велосипедиста на лесной тропе.