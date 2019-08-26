В Тюмени машина сбила двух девушек — видео

В Тюмени на улице Герцена автомобиль сбил двух девушек. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, пострадавшие ходили по плохо освещённой проезжей части и сами "кидались" под машины.

Как видно на кадрах, удар был такой силы, что девушки потеряли обувь. Со слов свидетелей, обе они находились в состоянии алкогольного опьянения. К моменту приезда медиков, которые "долго ехали", пострадавшие подавали признаки жизни.

По неподтверждённой информации, одна из пострадавших скончалась в карете скорой помощи. Полицейские устанавливают причины случившегося.