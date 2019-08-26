В ближайшие годы только в одном регионе России не будет дефицита мужчин

К 60 годам в стране на двух женщин приходится только один представитель сильного пола.

В России в долгосрочной перспективе женщин будет больше, чем мужчин, во всех регионах, кроме Чукотки, свидетельствует прогноз Росстата до 2036 года, данные которого приводит РИА "Новости".

Эксперты объясняют такое соотношение более высокими рисками смертности мужчин.

В 2019 году на одну тысячу мужчин приходится 1154 женщины, а к 2036 году — 1128 женщин на тысячу мужчин, свидетельствуют данные ведомства. Такое соотношение характерно для всех регионов России, кроме Чукотки, где ситуация обратная — на тысячу мужчин приходится 956 женщин, а к 2036 году их будет 813. По предположению Росстата, с 2031 года на Камчатке также будет немного больше мужчин, чем женщин.

— Изначально мальчиков и девочек рождается примерно равное количество. Например, в возрасте 0–4 года на 1 тысячу мальчиков приходится 947 девочек, ситуация меняется к 20–25 годам, когда на 1 тысячу мужчин приходится уже 1023 женщины, и далее только усугубляется, — пояснил агентству доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

Таким образом, к 60 годам на двух женщин приходится один мужчина, в результате чего происходит вынужденная демографическая деформация общества, добавил эксперт.

— И в итоге общество переходит от семьи традиционного типа к партнёрской, в которой муж и жена имеют равное количество прав и имеют одинаковое влияние на принятие решения, — добавил Тимофеев.

Ранее в Минздраве сообщили о снижении смертности мужчин трудоспособного возраста.