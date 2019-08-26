Опрос показал, как россияне относятся к цирку

Респондентам старше 45 лет в основном все номера выступлений нравятся в одинаковой степени.

Больше половины россиян считают, что в цирке должны быть номера с животными, при этом 41% имеет противоположное мнение, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные опроса ВЦИОМа.

Согласно исследованию, 53% россиян считают номера с животными обязательной частью циркового представления. Такого мнения в основном придерживаются люди от 45 до 59 лет (64%) и старше 60 лет (62%). Ещё 41% придерживается обратного мнения — в основном молодёжь от 18 до 24 лет (68%) и от 25 до 34 лет (57%), ещё 3% выразили безразличие к вопросу.

По данным опроса, обычно (24%) в цирке россиянам нравятся клоуны и выступления с животными, ещё 18% любят акробатические номера, а 11% опрошенных нравится сама атмосфера цирка, 6% восхищаются воздушными гимнастами, ещё 5% заявили, что в цирке им нравится всё.

Чаще всего опрошенные отвечали, что в цирке нет такого, что им бы не нравилось. При этом 15% настораживаются в связи с выступлениями с животными и тем, что их дрессируют и держат в неволе. Ещё 9% не приемлют жестокого обращения с животными, 6% не любят клоунов, а 5% — антисанитарные условия, грязь и неприятный запах.

Результаты опроса показали, что в основном россияне в одинаковой степени любят все номера (36%), чаще всего об этом заявляли люди от 45 до 59 лет (42%) и от 60 лет (44%). При этом 27% россиян восхищаются номерами акробатов и эквилибристов, ещё 22% нравятся выступления воздушных гимнастов, а 19% отдают предпочтение фокусникам и иллюзионистам. Также в топ любимых цирковых номеров россиян входят выступления клоунов (15%) и дрессированных диких животных (12%).