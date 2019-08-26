Поезд сбил двух медвежат в Хабаровском крае — фото

На окраине Комсомольска-на-Амуре поезд сбил двух медвежат. Об этом сообщает портал Dvhab.

Как рассказали журналистам местные жители, в последнее время звери стали всё чаще выходить к людям в поисках пропитания из-за лесных пожаров и наводнений, которые обрушились на регион.

В случае с медвежатами жители опасаются, что к ним в поисках детей может наведаться разъярённая мать. Также отмечается, что в последнее время участились случаи встречи хищников с людьми. Причём речь идёт не только о единичных особях, но и о целых группах медведей.

По словам специалистов, такая ситуация сложилась не только из-за тяжёлых погодных условий, но и по причине бесконтрольного выруба кормовых деревьев, из-за чего животные вынуждены искать пропитание неподалёку от населённых пунктов.