В Киеве неизвестный устроил стрельбу по зданию из гранатомёта

В центре Киева неизвестный мужчина выстрелил из гранатомёта в фасад здания компании "Мостобуд". Об этом сообщает "Информатор Киев" в "Фейсбуке".

ЧП произошло примерно в 01:00 на улице Паньковской. На месте полицейские нашли отстрелянный тубус гранатомёта.

Выстрел был произведён по зданию компании "Мостобуд", а снаряд, предположительно, угодил в фасад на четвёртом этаже. Отголосок взрыва слышали горожане за пять километров от места происшествия.

"Мостобуд" — самая крупная на Украине компания по строительству мостов, тоннелей, эстакад и других сооружений.