Минсельхоз хочет отбирать неиспользуемые земли у предпринимателей

На данный момент из общих 385 миллионов гектаров, пригодных для сельхоздеятельности в стране, простаивают порядка 12% .

До 2024 года Министерство сельского хозяйства России планирует вернуть в оборот 4,8 миллиона гектаров земель сельхозназначения, которые уже находятся в собственности предпринимателей, но не используются ими длительный срок. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник в ведомстве.

— Только за последние три года выявлено более 2,3 миллиона гектаров брошенных участков. При этом за тот же срок удалось вернуть в оборот лишь 748,6 тысячи гектаров, то есть только треть от выявленных объёмов и чуть более 1,5% от общей площади неиспользуемых земель, — говорится в публикации.

Отмечается, что в России на данный момент много неиспользуемых земель, из общих 385 миллионов гектаров, пригодных для ведения деятельности, порядка 12% простаивает. Однако эксперты уверены, что, прежде чем принимать такую инициативу, следует чётко проработать механизм арбитража, чтобы не спровоцировать появление "мощной коррупционной схемы".

Таким образом ведомство предлагает бороться с предпринимателями, которые приобрели обширные участки в 90-х, на этапе спада экономики, и не планируют распоряжаться ими по назначению, а лишь ждут, когда земля вырастет в цене, чтобы продать её.

Критерии, по которым будет определяться факт неиспользования земель, будет утверждать правительство, однако уже сейчас подчёркивается, что новая мера не коснётся садовых, огородных участков, предназначенных для личного подсобного хозяйства, гаражного строительства, а также тех, на которых расположены объекты недвижимости, что гарантирует сохранность интересов простых дачников.