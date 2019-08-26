СМИ: Трамп предлагал взрывать ураганы ядерными бомбами

Президент США Дональд Трамп на закрытых брифингах Совета нацбезопасности не единожды предлагал бороться с ураганами при помощи ядерных бомб. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на участников подобных заседаний.
В ходе одного из брифингов об урагане Трамп поинтересовался, почему нельзя ударить по стихии при помощи ядерного оружия, говорится в публикации.
Они [ураганы] формируются у побережья Африки, далее двигаются через Атлантику, а мы ударим в самый центр и рассеем ураган. Почему мы не можем так сделать?
Дональд Трамп
Один из присутствовавших на заседании поддержал идею американского лидера: "Сэр, мы рассмотрим это". Другие участники были в шоке от предложения президента.
Белый дом не стал комментировать данную информацию, поскольку это были "частные разговоры". По данным портала, идея американского лидера не получила развития.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram