СМИ: Трамп предлагал взрывать ураганы ядерными бомбами

Президент США Дональд Трамп на закрытых брифингах Совета нацбезопасности не единожды предлагал бороться с ураганами при помощи ядерных бомб. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на участников подобных заседаний.

В ходе одного из брифингов об урагане Трамп поинтересовался, почему нельзя ударить по стихии при помощи ядерного оружия, говорится в публикации.

Они [ураганы] формируются у побережья Африки, далее двигаются через Атлантику, а мы ударим в самый центр и рассеем ураган. Почему мы не можем так сделать? Дональд Трамп

Один из присутствовавших на заседании поддержал идею американского лидера: "Сэр, мы рассмотрим это". Другие участники были в шоке от предложения президента.

Белый дом не стал комментировать данную информацию, поскольку это были "частные разговоры". По данным портала, идея американского лидера не получила развития.

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