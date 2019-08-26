В Литве предсказали "ядерную гибель" из-за строительства БелАЭС

Вильнюс неоднократно предъявлял претензии Минску по поводу возведения электростанции.

Литве якобы грозит "ядерная гибель" из-за строящейся в Белоруссии атомной электростанции, так заявил бывший председатель Верховного совета республики и глава партии консерваторов "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" Витаутас Ландсбергис, передаёт "Sputnik Литва".

По его словам, Белоруссию и Россию, при содействии которой строят БелАЭС, "не волнует безопасность электростанции".

Как считает политик, Минск и Москва не объявляют даты соблюдения условий стандартов безопасности и соответствия им. Вместо этого сообщаются даты загрузки топлива и технического ввода в эксплуатацию.

— Ответная мера пока — спокойная экономическая защита, отказ Литвы финансировать собственную гибель, — заявил Ландсбергис.

Он также отметил, что запуск объекта станет "гибелью" Литвы.

— Грядущая ядерная, демографическая катастрофа и катастрофа глобального потепления могут перевернуть всё, как рука Божья, в неожиданном направлении, — добавил политик.

Литва предъявляет претензии Белоруссии по поводу БелАЭС практически с момента принятия решения о её строительстве. По мнению Литвы, электростанция угрожает национальной безопасности страны. При этом со стороны Минска гарантируется, что АЭС будет соответствовать всем стандартам безопасности.