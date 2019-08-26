На МКС проводят перестыковку "Союза МС-13" к другому модулю

Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-13" начал операцию по перестыковке со служебного модуля "Звезда" на малый исследовательский модуль "Поиск" Международной космической станции, куда 24 августа не смог причалить "Союз МС-14" с роботом "Фёдором" на борту.

Манёвр начался в 06:35 по московскому времени. Завершение манёвра планируется на 06:59. Стыковку осуществляет в ручном режиме командир корабля российский космонавт Александр Скворцов при участии астронавтов NASA и Европейского космического агентства Эндрю Моргана и Луки Пармитано (Италия).

Напомним, "Союз МС-14" с роботом "Фёдором" на борту не смог состыковаться с МКС, из-за чего и была задумана перестыковка.