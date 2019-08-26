Глава Мюнхенской конференции рассказал, почему России нельзя в G7

Политик назвал подобный шаг со стороны Запада "пощёчиной и сокрушительным поражением" для Украины.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью газете Die Welt рассказал, почему Россию нельзя повторно звать в состав G7.

По словам политика, возвращение Москвы в клуб выглядит логичным шагом, так как с её участием будет легче решать сложные мировые вопросы.

— Формат G8 был весьма полезным, поскольку вместе с Россией можно было решать отчасти действительно сложные и важные вопросы. Из-за событий на Украине мы же сами исключили РФ. И я был не единственным, кто посчитал это тогда тактической ошибкой, — указал Ишингер.

Однако он также подчеркнул, что возвращение Москвы в состав G7 исключено, потому что это негативно скажется на Украине.

— Это было бы мощной пощёчиной для Украины, сокрушительным поражением для наших украинских партнёров. Запад же потерял бы лицо в морально-политическом плане, — добавил Ишингер.

Политик отметил также, что G7 перестала в целом играть главенствующую роль в мировой политике, так как между западными странами больше нет единства, они не могут достичь серьёзных результатов.

Ранее на саммите во Франции лидеры G7 договорились об усилении координации с Россией. При этом, по данным СМИ, они пока не готовы вернуться к формату "Большой восьмёрки".

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