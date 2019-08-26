"Союз МС-13" успешно перестыковали для приёма робота "Фёдора"

Корабль с экипажем в составе россиянина Александра Скворцова, американца Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано причалил к модулю "Поиск".

Российский космонавт Александр Скворцов успешно перестыковал "Союз МС-13" с одного модуля Международной космической станции на другой, что даст возможность совершить повторную попытку стыковки "Союза МС-14" с роботом "Фёдором".

Корабль с экипажем в составе россиянина Александра Скворцова, американца Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано причалил к модулю "Поиск". До этого он был отстыкован от модуля "Звезда".

Скворцов проводил операцию в ручном режиме, экипаж для безопасности был в скафандрах "Сокол".

Перестыковка позволила освободить модуль для повторной попытки стыковки корабля "Союз МС-14", которая запланирована на 6:12 по московскому времени 27 августа.