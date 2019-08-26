В Клину задержали мужчину с "ассортиментом" наркотиков

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по Клину около торгового центра на ул. Победы задержали ранее судимого 35-летнего местного жителя, подозреваемого в распространении наркотиков.

При досмотре у злоумышленника было найдено и изъято два свёртка с порошкообразным веществом. По результатам исследования установлено, что изъятое является метадоном.

— В ходе обыска в его квартире оперативники обнаружили и изъяли свёртки, пакеты, а также банку с порошкообразным, комкообразным и растительным веществами. Исследованием выявлено, что изъятое является наркотическими средствами — метадоном, чугаром и марихуаной — общим весом около 100 г, — говорится в сообщении МВД РФ, поступившем в распоряжение Лайфа.

Следственный отдел ОМВД возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.