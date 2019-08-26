В Госдуме рассказали, как США убивают свою экономику антироссийскими санкциями

Отмечается, что новые ограничения помимо требований к американским компаниям, содержат также и требования к международным организациям.

Вступивший в силу второй пакет антироссийских санкций США связанный с так называемым "делом Скрипалей" не возымеет желаемого Вашингтоном результата, а наоборот, навредит американской экономике. Об этом заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев.

— У второго пакета санкций есть и другая сторона — кредитные, откровенно политизированные, ограничения для американских банков и компаний. Для них это чревато многомиллиардными потерями, для США — дальнейшей деформацией репутации на глобальном рынке, — приводит его слова РИА "Новости".

Кроме того, по словам Зубарева, подобные вмешательства в, казалось бы, свободную финансовую деятельность американских компаний "выглядит, как минимум, непродуманно". При этом сам повод для усиления санкций остаётся "в тени", но субъекты финансово-кредитной сферы и хозяйственной деятельности понесут реальный ущерб.

Депутат также отметил, что попытки неприкрытого диктата со стороны США наднациональным институтам не только не допустимы, но и опасны, ведь фактически априори независимым организациям хотят навязать ангажированные интересам одной страны решения, причём без какого-либо юридического основания.

Зубарев отмечает, что в таких условиях Россия должна принимать соответствующие меры по "принципу отзеркаливания". Он выразил уверенность, что подобные решения уже прорабатываются в российском МИД совместно с правительством и министерствами.

Ранее Лайф разбирался, какие ограничения вводятся и как они отразятся на курсе рубля, стоимости кредитов и товаров на внутреннем рынке.