Порошенко поведал о том, как украинский флаг с гордостью поднимут над Донецком

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Президент Украины Пётр Порошенко. Фото © Flickr / Oleg Dubyna

Бывший президент Незалежной Пётр Порошенко поздравил Донецк с 150-летним юбилеем и выразил уверенность, что когда-то над городом будет поднят украинский флаг.

Я уверен, придёт время и над городом будет гордо развеваться украинский флаг! — написал политик в "Фейсбуке".

Порошенко не первый раз предрекает поднятие сине-жёлтого флага в Донбассе. В прошлом году политик обещал, что под контроль Киева снова перейдут "все города и сёла Донецкой и Луганской областей".

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