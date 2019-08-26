Порошенко поведал о том, как украинский флаг с гордостью поднимут над Донецком

Бывший президент Незалежной Пётр Порошенко поздравил Донецк с 150-летним юбилеем и выразил уверенность, что когда-то над городом будет поднят украинский флаг.

— Я уверен, придёт время и над городом будет гордо развеваться украинский флаг! — написал политик в "Фейсбуке".

Порошенко не первый раз предрекает поднятие сине-жёлтого флага в Донбассе. В прошлом году политик обещал, что под контроль Киева снова перейдут "все города и сёла Донецкой и Луганской областей".