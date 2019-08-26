Сегодня москвичей ждёт погожий день: солнце и без осадков

Сегодня ждать дождей не стоит, однако уже завтра горожанам следует готовиться к серьёзным изменениям.

Последний понедельник августа запомнится гостям и жителям столицы прекрасной погодой и отсутствием осадков. Как сообщает центр погоды "Фобос", температурный фон сегодня будет даже выше климатической нормы.

По прогнозам специалистов, 26 августа температура воздуха в столице поднимется до +21…+23 °C, в Подмосковье — до +19…+24 °C. Ветер западной четверти проявит себя ближе ко второй половине дня и составит 3–8 м/с.

Атмосферное давление в течение дня будет незначительно снижаться и составит 754 мм рт. ст. Однако, несмотря на такое многообещающее начало недели, уже начиная с 27 августа всё изменится совсем в иную сторону.