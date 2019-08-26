Судно с 25 моряками на борту пропало у берегов Индонезии

Известно, что судно подало сигнал бедствия, а затем перестало выходить на связь.

Перевозившее никелевую руду торговое судно, на борту которого находилось 25 моряков, пропало у берегов Индонезии. Об этом сообщил глава пресс-службы Национального поисково-спасательного управления республики Юсуф Латиф.

— Корабль MV Nur Allya подал сигнал бедствия, и мы немедленно направились на место последнего местоположения судна для проверки текущего состояния судна и оказания помощи, — сообщил он корреспонденту Синьхуа.

По словам Латифа, произошло что-то, что угрожало грузовому судну. Однако после подачи сигнала моряки на связь больше не выходили, а MV Nur Allya исчез. Ночью спасательную операцию пришлось прервать из-за неблагоприятных погодных условий, утром она была возобновлена.