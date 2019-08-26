Покрас Лампас отложил поездку в Екатеринбург

Накануне активисты вышли на площадь Первой пятилетки, выступая против восстановления "Супрематического креста".

Уличный художник-каллиграфист Покрас Лампас (Арсений Пыженков) отложил поездку в Екатеринбург для восстановления своей повреждённой работы "Супрематический крест". Об этом сообщила координатор фестиваля уличного искусства Stenograffia Анна Клец.

— Визит отложен в связи с тем, что нам, организаторам фестиваля, нужно время на то, чтобы выстроить диалог с горожанами, выступающими против арт-объекта художника, — объяснила она ТАСС.

"Супрематический крест" Покраса Лампаса был создан в рамках фестиваля Stenograffia. В работе отражён отрывок из манифеста художника Казимира Малевича. Граффити были испорчены 19 июля коммунальщиками. Во время ремонта пешеходного перехода они залили арт-объект гудроном. Лампас пообещал восстановить граффити, но накануне активисты вышли на площадь Первой пятилетки, выступая против реконструкции "Супрематического креста".