Москвич сделал замечание группе молодых людей и получил две пули из травмата

Мужчина подошёл к компании под Патриаршим мостом, чтобы уладить конфликт, но сам стал объектом нападения.

В центре Москвы группа молодых людей расстреляла из травматического пистолета мужчину, который сделал им замечание. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

— Мужчина пояснил, что в ночное время увидел под Патриаршим мостом группу молодых людей, разговаривавших на повышенных тонах. Пострадавший подошёл поближе и сделал замечание, после чего возник конфликт, — рассказали в управлении агентству "Москва".

В итоге один из молодых людей достал из-под куртки пистолет и дважды выстрелил в мужчину. Пострадавший сам вызвал скорую. Он госпитализирован с непроникающими огнестрельными ранениями груди и плеча. При этом мужчина отказался от претензий и попросил не искать обидчиков. Однако полицейские начали проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что на Украине мужчина два раза выстрелил в охранника кафе, сделавшего ему замечание.