Фестиваль "Таврида-Арт" посетило более 45 тысяч зрителей

Фестиваль творческих сообществ "Таврида-АРТ" посетило свыше 45 тысяч зрителей. Организаторы отмечают, что мероприятие объединило все направления искусства и стало самой большой в стране площадкой кастингов для творческой молодёжи.

— С 23 по 25 августа фестиваль открыл свои двери для зрителей. За три дня его посетило более 45 тысяч человек, — отметили организаторы.

Фестиваль творческой молодёжи проходит в районе Судака 20–26 августа. 23–25 августа в рамках мероприятия прошли масштабные концерты. Так, 24-го числа там выступили известные рэперы: Мот, Guf, ST, Кравц, NATAN, HAZИMA, Doni, Slame и Анет Сай.