В Якутии полицейский сбежал со службы с табельным оружием

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Айтал Томский. Фото © Северо-Восточное ЛУ МВД на транспорте.

Форму сотрудника МВД обнаружили у него в квартире. Мужчина вернулся домой и переоделся.

В Якутске сержант транспортной полиции Айтал Томский, 1992 года рождения, сбежал со службы с табельным пистолетом Макарова. По данным FlashSiberia, он пришёл на работу, получил оружие с двумя магазинами и 16 патронами, а затем исчез.

— Добравшись до дома, он переоделся, — сообщил порталу источник.

До места службы в аэропорту сержант так и не добрался. К нему домой наведались коллеги и нашли его форму, пустую кобуру и рацию, самого Айтала там не оказалось. Сейчас сбежавшего разыскивают. УМВД РФ по региону распространило на него ориентировку.

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