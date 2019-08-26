В Якутии полицейский сбежал со службы с табельным оружием

В Якутске сержант транспортной полиции Айтал Томский, 1992 года рождения, сбежал со службы с табельным пистолетом Макарова. По данным FlashSiberia, он пришёл на работу, получил оружие с двумя магазинами и 16 патронами, а затем исчез.
— Добравшись до дома, он переоделся, — сообщил порталу источник.
До места службы в аэропорту сержант так и не добрался. К нему домой наведались коллеги и нашли его форму, пустую кобуру и рацию, самого Айтала там не оказалось. Сейчас сбежавшего разыскивают. УМВД РФ по региону распространило на него ориентировку.
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