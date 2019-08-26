В работе "Сбербанк Онлайн" произошёл сбой, 70% пользователей не могут войти в систему кредитной организации. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Ещё 10% пользователей отмечают, что не могут перевести деньги.

Большинство жалоб поступают из Москвы, Екатеринбурга, Петербурга, Краснодара, Казани, Новосибирска, Самары и других городов России.

"Чёрная дыра". Как через "Сбербанк Онлайн" исчезают деньги клиентов