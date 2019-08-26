В "Роскачестве" дали советы, как защитить детей от травли в Интернете

В 40% случаев жертвы в будущем сами перенимают поведение агрессора и начинают травить других.

Как защитить ребёнка от кибербуллинга — травли с использованием интернет-технологий и электронных устройств, рассказали специалисты "Роскачества". Организация приводит статистику, что более 56% подростков регулярно сидят в Сети, а 70% из них рассказали, что были участниками или жертвами онлайн-травли.

Регистрироваться в соцсети ребёнку специалисты советуют с родителями. Нужно выставить максимальные настройки приватности в профиле, а также объяснить чаду, какие фотографии и какую информацию ни за что нельзя публиковать. Также стоит договориться, что ребёнок расскажет, если в соцсетях у него началось ненормальное общение — кто-то стал его оскорблять, стал ему угрожать или шантажировать.

Если доверительного общения не выходит, понять, что ребёнок подвергается травле, можно по тому, что он, например, резко удалил все страницы в соцсетях.

Избавиться от обидчиков советуют простым игнорированием. Иногда можно попытаться договориться об удалении оскорбительных материалов или пригрозить заявлением в полицию. Часто помогает отправить жалобу на материал администрации соцсети. В случаях, когда остальные методы не помогают, можно отправить жалобу на материал в суд, пожаловаться в полицию или Роскомнадзор.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что каждый третий ребёнок в России сталкивается с буллингом.