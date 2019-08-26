S7 объединит свои авиакомпании "Сибирь" и "Глобус"

Совокупный экономический эффект от этого ожидается на уровне до 600 миллионов рублей в год.

Компания S7 Group планирует объединить свои авиакомпании "Сибирь" и "Глобус" путём перевода парка и сотрудников. Об этом сообщают "Ведомости". В S7 информацию подтвердили.

Сейчас в парке "Сибири" 61 среднемагистральный Airbus 319/320/321 и 17 региональных Embraer Е-170. "Глобус" владеет 23 среднемагистральными Boeing 737. В августе "Сибирь" попросила Росавиацию расширить сертификат эксплуатанта новыми типами судов — модификациями Boeing 737.

Первый Boeing переведут в конце сентября. Затем каждые две недели будут переводить по пять самолётов. При этом в компании уточнили, что это слияние никак не отразится ни на контрагентах, ни на пассажирах. Все договоры будут переключены на одну авиакомпанию, а для пассажиров рейсы будут под одним кодом.

Во главе объединённой компании встанет нынешний гендиректор "Глобуса" Вадим Клебанов. Совокупный экономический эффект от этого слияния ожидается на уровне до 600 миллионов рублей в год.

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