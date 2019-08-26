В Абхазии второй тур президентских выборов назначен на 8 сентября

6

Фото © Apsnypress.info

Участвовать в нём будут три кандидата, которые в первом туре заручились поддержкой примерно по 25% избирателей каждый.

Второй тур выборов президента Абхазии состоится 8 сентября. Об этом сообщил спикер парламента республики Валерий Кварчия.

Второй тур выборов состоится через две недели — 8 сентября, — сказал председатель парламента.

Напомним, первый тур состоялся накануне. По закону победителем становится кандидат, набравший более половины голосов, но этого не смог достичь никто. Трое кандидатов, в том числе действующий президент Рауль Хаджимба, набрали почти одинаковое число голосов — около 25%. Они и примут участие во втором туре.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×