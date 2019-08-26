В Абхазии второй тур президентских выборов назначен на 8 сентября

Второй тур выборов президента Абхазии состоится 8 сентября. Об этом сообщил спикер парламента республики Валерий Кварчия.
— Второй тур выборов состоится через две недели — 8 сентября, — сказал председатель парламента.
Напомним, первый тур состоялся накануне. По закону победителем становится кандидат, набравший более половины голосов, но этого не смог достичь никто. Трое кандидатов, в том числе действующий президент Рауль Хаджимба, набрали почти одинаковое число голосов — около 25%. Они и примут участие во втором туре.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram