Сбитая на тротуаре сотрудником "Синергии": Заново училась ходить

Варвара пришла в себя спустя три дня после ДТП с тяжёлой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, двойным переломом челюсти, переломом позвоночника, рёбер, ноги, а также ожогами.

С момента наезда топ-менеджера "Синергии" Михаила И. на автомобиле на пешеходов в центре Москвы прошло более года. На месте ЧП скончалась беременная женщина, а вторая пострадавшая — Варвара Бойко — пытается восстановить здоровье по сей день. О периоде лечения продолжительностью более года она рассказала Лайфу.

Самого момента наезда женщина не помнит — она сразу потеряла сознание. Варвара пришла в себя спустя три дня с целым букетом диагнозов — тяжёлой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, двойным переломом челюсти, переломом позвоночника, рёбер, ноги и ожогами. Далее последовала череда операций. На протяжении четырёх месяцев Варвара была полностью обездвижена.

— Я начала учиться заново ходить, вставать, сидеть, поворачиваться. Как маленький ребёнок. У меня атрофировалось порядка 80% мышц, поэтому всё начиналось с нуля, — говорит собеседница Лайфа.

По словам пострадавшей, последствия от перенесённого останутся на всю жизнь. Варвара вынуждена периодически ложиться в реабилитационный центр и посещать врачей.

Напомним, Михаил И. сбил двух женщин 18 июня 2018 года на тротуаре на Верхней Масловке. Сегодня Савёловский суд Москвы огласит приговор бывшему сотруднику "Синергии". Вдовец, который потерял в ДТП жену и неродившегося ребёнка, требует для виновника максимально сурового наказания.