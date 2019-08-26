Казанские росгвардейцы помогли иностранцу вернуть кошелёк с билетами на самолёт

У мужчины было там немало наличных денег в разной валюте. Общая сумма — около 200 тысяч рублей.

На стадионе "Казань-арена" проходит чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, однако для одного из гостей праздник был бы испорчен, если бы не бдительность росгвардейцев. Двое сотрудников Росгвардии патрулировали парковку и нашли кошелёк с деньгами и билетами на самолёт, принадлежащий иностранному гражданину.

Так как никто не обращался по поводу пропажи, сержант Карим Магомедов и рядовой Александр Халилов решили передать находку сотрудникам полиции в объединённый пункт безопасности. Совместно с дирекцией чемпионата хозяина кошелька вскоре нашли, ему передали кошелёк.

— Кстати, через некоторое время после того, как был найден кошелёк, тот же войсковой наряд во время несения службы у стадиона "Казань-арена" обнаружил мобильный телефон iPhone-6. Найденное устройство мобильной связи росгвардейцы также передали полицейским на объединённый пункт безопасности, — сообщает Росгвардия по Республике Татарстан.

Мировой чемпионат WorldSkills 2019 проходит на нескольких площадках в Казани 22–27 августа. Участниками чемпионата стали порядка 1,3 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых профилях — до 25 лет) из 63 стран. Лучших определят в 56 компетенциях. По мнению российского премьера Дмитрия Медведева, главным итогом WorldSkills должна стать мотивация осваивать новые технологии, которую получит молодёжь со всей России.