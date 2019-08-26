Муж погибшей в ДТП москвички требует сурово наказать экс-сотрудника "Синергии"

Сегодня Савёловский суд Москвы огласит приговор бывшему сотруднику "Синергии" Михаилу Исаханову, сбившему на BMW двух женщин, одну из которых насмерть. Вдовец погибшей москвички Евгений Львов требует для виновника ДТП максимально сурового наказания.

— Мы ждём максимально сурового наказания — семь лет. Просидев год в СИЗО, он не признаёт свою вину, что он был пьян и превысил скорость. Он не сделал для себя никаких выводов, — отмечает Львов.

Он напомнил, что хоть в этом году ужесточили наказание за "пьяные" ДТП, но Исаханова будут судить по статье в старой редакции, согласно законодательству.

Как уже сообщал Лайф, Исаханов сбил двух девушек. Одна из них, которая была на девятом месяце беременности, скончалась на месте. Вторая пострадавшая попала в реанимацию.